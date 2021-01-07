用振興券購買金門高粱酒，典藏世界一流金牌白酒。金門酒廠連推2波大摸彩，與消費者一起拚經濟，今（7）日再抽出89名幸運者外，縣長楊鎮浯再宣布金酒今年剛推出，預期造成大搶購的「金牛犇騰」玉璽酒將保留4000盒給金門鄉親買家，本月20日由電腦抽出4000名，每盒新台幣1萬6800元，每人限購1盒。

金門酒廠7月中旬推出「FUN大你的振興券」摸彩活動，第1階段在10月7日抽出89名幸運兒，獎品總價新台幣170萬元，獲得民眾熱烈迴響，第2階段的摸彩券數量增加近1倍，總數來到8萬5176張。

金酒總經理楊駕人抽出2獎「金門迎城隍酒」公仔版3名幸運得主各60盒。（李金生攝）

金酒今年推出的「金牛犇騰」玉璽酒。（李金生攝）

楊鎮浯縣長宣佈今年推出的「金牛犇騰」玉璽酒，將保留4000盒從金門鄉親中抽出幸運買家。（李金生攝）

今天下午14時由金門縣長楊鎮浯、代理建設處長陳世保參議、財政處陳國庭副處長、主計處王崑龍處長、政風處陳治平處長、金酒公司楊駕人總經理等再抽出89名幸運者，獎品總價也是新台幣170萬元，得獎名單可至金門酒廠官方網站及FB粉絲團查詢。

楊鎮浯縣長也宣佈為持續推動金門的「疫後復興」，今年金酒公司推出的「金牛犇騰」玉璽酒，將保留4000盒從金門鄉親中抽出幸運買家，每盒新台幣1萬6800元，每人限購1盒。

金酒說明，只要符合2021年春節公民配售資格者，就有機會抽中。1月20日上午10時30分在縣府多媒體簡報室公開抽籤，由電腦亂數抽出幸運者4000名，中籤名單可於同日下午17時至金門酒廠官方網站查詢外，金門酒廠也會同步寄發通知單，後續價購方案日期將再另行公告，可密切關注金門酒廠及金門縣政府網站，或洽詢金門酒廠客服專線0800-033-823。（酒後不開車．安全有保障）

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )