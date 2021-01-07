由魔方數位資訊代理的經典Q萌日韓JRPG-MMO手遊《命運之輪》，今（7）日正式啟動事前登錄及雙平台預約，並公開遊戲特色玩法，包括多職業自由轉職、抓捕系統、機甲系統等，讓玩家一探究竟。凡參加事前登錄的冒險家，除了可以獲得限定時裝「冒險家套裝」之外，達成預定目標，還有機會領取特殊稱號、裝備尋寶券、空間之匙等豐厚獎勵，預約人數達50萬後，更有終極大禮等你來拿！

重啟命運之輪 光復往日榮耀

遠在末法時代的桑德拉大陸，在風之女神的庇佑與三位神官的統治下，亞特蘭蒂斯成為了大陸上最繁榮的王國，吸引著絡繹不絕的貿易飛船和各懷心思的探險者紛紛前來。

桑德拉紀元118年，掌管暗元素的神官薩爾突然發動叛變，意圖掠奪主教寶物——命運之輪。在那場史詩戰爭中，風之女神耗盡神力擊敗了薩爾，卻也因此隕落，失去女神之力的庇佑，王國最終沉沒在時間之海中。千年後，由王國最後一代族人組成的冒險家聯盟，決心前往時間之海的深處，尋找亞特蘭蒂斯的遺跡。冒險者，你是否有勇氣加入我們，重啟命運之輪，光復往日榮耀！

戰友集結 命運啟航。(圖/遊戲公司提供)

多職業自由轉職，專屬天賦加點

近戰高防劍士、魔法脆皮法師、治癒系牧師、遠程高傷弓箭手，四大職業無縫進階自由轉職。升級解鎖新技能，天賦樹系統自由加點，打造屬於你的最強職業！

多職業自由轉職 專屬天賦加點。(圖/遊戲公司提供)

萌寵坐騎自由抓捕

組隊擊殺BOSS後，自由抓捕化身你的專屬坐騎和萌寵！獨家BOSS圖鑒收集系統，每個BOSS都有專屬效果獎勵，闖蕩命運大陸，全圖鑒收集達人參見！

坐騎自由抓捕。(圖/遊戲公司提供)

特色機甲系統，一擊毀天滅地

《命運之輪》最具特色玩法之一「機甲系統」，讓玩家們可以化身喜愛的鋼彈造型，還能透過專屬戰艦、武器收集及機身改裝升級，組建你的專屬機甲，重溫童年鋼彈夢，喜歡機甲戰鬥的玩家千萬不要錯過！

特色機甲系統 鋼彈對決。(圖/遊戲公司提供)

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