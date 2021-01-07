「ONE ART Taipei 2021藝術台北」將於1月15日至1月17日在西華飯店登場，以「消費性時代：ON FIRE」為命題，聚焦「潮藝術」與其背後精神「做自己、在舊有體制下脫穎而出」，邀集來自日本、韓國、香港、台灣等近五十間國際畫廊參與，並邀集高人氣英國塗鴉藝術家MR. DOODLE帶來其三件藝術作品《Still Life with Doodles》、《Doodle Flowers》、《Table and Chair》，呈現於西華飯店一樓大廳，打造出「快閃美術館（POP UP Museum）」，更在十六樓的「Art and Only」特展房中展出，體現「飯店即藝廊」的精神。

為迎接藝術展出，西華主廚特地以此展數個亮點藝術品作發想，設計出絕無僅有的期間限定「藝術台北限定套餐」。前菜以多彩番茄及布拉塔手工乳酪乘盤，附上濃縮巴薩米克醋、紅蘿蔔油及香料油共三色醬料，供饕客自行在盤中繪出屬於自己的藝術風貌，並受此展之藝術作品《古典敘事 二十八》(作者為鄭農軒)之多彩交織的視覺啟發，將黑色墨魚海綿蛋糕佐上花枝、櫻花蝦及各色鮮花，以衝突配色呈獻美麗視覺。

此外為油煎香檳鳥佐上暖色調的西班牙醬汁及鮮花，靈感來自鄭農軒色彩斑斕的作品《古典敘事 二十七》。主菜則受呂學淵之《榴彈開花》啟發，為頂級美國肋眼牛排搭配色彩繽紛的海膽醬泡菜佐青豆、臻果碎，在斑斕色彩中呈獻軟、硬交織的美感。甜點帕芙洛娃水果蛋糕，則受《黑寶烏拉拉》(作者為林餘慶、魏杏諭)的繽紛色調啟發，為蛋白霜繪上七彩色調，再佐上草莓及藍莓等鮮果，美得令人捨不得入口。

「ONE ART Taipei 2021藝術台北」上百件藝術品將於西華飯店14至16樓展出，16樓為特展。數百件藝術品，全面進駐西華全新落成之尊榮豪華客房。西華尊榮豪華客房具備全新高亮度照明、質感大氣的方正格局、令人舒心的米色調、優雅的法式拉門等，與濃厚藝術氣息相當相襯，相當適合作為各式藝術展出場地。

為迎接藝術展出，西華也特別推出專屬住房專案。1月15日至1月17日藝術展期間入住豪華客房享免費看展(每房兩人)，及兩客免費早餐，房價每晚3,300元。或可加價至每晚8,000元享TOSCANA義大利餐廳特製之藝術台北限定套餐兩客，及兩客免費早餐。

(中時 )