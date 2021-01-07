綽號「吳師傅」的吳春成，雖全盲，但已是馬拉松強手，皮膚曬得黝黑，他說為公益而跑不辛苦。（王志偉攝）

盲人環台公益路跑，由視障跑者吳春成、古奇哲領軍，將訪視全台6個公益團體，昨天跑抵花蓮家扶中心，跑團募資，共同支持家扶發起為弱勢添購暖心年菜活動，曬到黝黑的吳春成、古奇哲說，他們眼睛不到，但希望透過「一直跑下去」，鼓勵殘疾人士走出陰暗角落，為弱勢添暖流。

每天平均以43公里跑步環台，遍布全台11個縣市，2020第四屆盲人環台為公益而跑邁入第13站抵達花蓮家扶中心，當地社區發展協會準備暖心又暖胃的薑茶、炒米粉、包子和運動飲料為視障跑者補給。

綽號「大牛」的視障跑者古奇哲，是花蓮富里人，他說跑步時經過富里家鄉，感受特別溫暖。（王志偉攝）

台北公益路跑扶輪社、台南市新營東區扶輪社主辦，台灣盲人環台為公益而跑協會、台灣野孩子野跑協會執行，國際扶輪3481地區、國際扶輪3470地區等人都參與公益路跑，來到花蓮家扶募款溫馨合影。（王志偉攝）

家扶中心今年發起，為受扶助的1710個弱勢家庭添購年菜及年貨過年，盲人環台為公益而跑捐4萬元表達支持、不動產有限公司及新守集石業有限公司也集資捐款36000元一同響應，這場即時雨讓花蓮家扶暖心套餐認購邁入最後一哩路，1700份暖心套餐認購即將達標。花蓮家扶扶幼委員會主委蕭雄彰表達感謝之意。

已經環島5次的65歲視障馬拉松好手吳春成則說，自己只是負責跑，若年菜還沒募集完畢，自己願意繼續跑下去。另一位47歲視障跑者古奇哲，是花蓮富里人，太太洪玉玲也是視障朋友，兩人不僅參加路跑超過年多了，更跑了好幾場全馬，並參賽過三鐵運動，這次跑回花蓮家鄉，古奇哲特別開心，也希望自己的行動支持能拋磚引玉，幫助更多有需要的朋友。

(中時 )