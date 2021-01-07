主計總處今（7）日公布2020年12月物價統計，受全球景氣回升影響，塑化、基本金屬行情上揚，使得我出口物價（依美元計）呈0.76％上漲，終止連續25個月的跌勢。而消費者物價（CPI）也連續第二個月上揚，年增率0.06％，顯示國內既無通縮，也沒有通膨的疑慮。

綜合統計處視察曹志弘表示，去年我國CPI為近五年首度下跌，跌幅-0.23％，這是能源價格下跌所致，因此沒有通縮的問題，近來原油價格雖呈上揚，但由於有頁岩油的平衡，相信也不致於大幅攀高，國內物價應該會維持「溫和上漲」的局面，沒有通縮，也沒有通膨。

至於去年12月消費者物價年增率0.06％為連續第二個月上揚，依美元計價的出口物價也止跌回升0.76％，進口物價雖仍下跌，但跌幅已收歛至-2.49％。。

依主計總處調查，已連續數月蟬聯漲幅最高的蒜頭，2020年12月價格年增率雖仍高達41.2％，但已被秋刀魚44.4％所超越，秋刀魚為去年12月各類查價項目中漲幅最高者。

(工商 )