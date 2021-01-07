螺絲大廠世豐螺絲（2065）7日公布2020年12月合併營收達2.54億元，訂單出貨動能強勁，帶動整體營收已連續五月繳出歷史單月新高，並較2019年12月大幅成長42.97％。2020年第四季營收6.93億、全年合併營收為22.54億元，也同創歷史新高，並較2019年同期分別成長62.05％、24.02％。

世豐表示，整體營運表現亮眼，主要受惠美國地區銷售表現保持強勁動能，疫情催化居家裝修需求高漲，不僅帶動美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶急單需求，再加上美國房市交易熱絡、新屋開工數回升下，挹注建築工程通路客戶備貨力道同步放大，另一方面，隨著客戶對於強化建築結構應用需求增加，帶動長尺寸螺絲銷售表現，2020年長尺寸螺絲產品比重較2019年的27％提升至30％，同步推升整體產能稼動率保持高檔水準，皆係挹注世豐12月、第四季及全年營收表現繳出亮麗成績單。

世豐進一步表示，憑藉公司擁有全尺寸齊全產品線、國內最大烤漆、噴頭表面塗裝生產製程，以及近年積極強化數位智能化轉型與自動化生產效益，有效滿足客戶高客製化產品研發、穩定產品品質、訂單交期等，已成為品牌商、建築裝修通路客戶之重要供應合作夥伴，面對上游盤元原物料價格自2020年第四季至目前有明顯增加，已與主要客戶達成部分產品漲價協議，亦同步調整產品銷售組合、提升自動化生產比例等策略，有助於創造整體營運正面效益。

展望2021年第一季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐持續看好美國地區整體接單表現及出貨動能保持暢旺，隨著終端居家裝修消費需求熱絡，持續挹注美國螺絲品牌、建築裝修通路客戶下單力道延續良好動能，再加上，建築工程通路客戶訂單逐步回升下，推升整體訂單能見度達5個月之高水準，凸顯世豐在終端客戶需求持續維持強勁，推升全球接單效益顯現，以及良好產品品質、出貨交期穩定等優勢，公司仍持續加班、設備製程改良、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，並持續研發推出具多功能、優異貫穿能力等螺絲產品，以期帶動未來營運更上層樓。

(工商 )