阿Ken、安心亞、納豆7日主持中天綜合台《同學來了》，納豆昨迎來40歲生日，製作單位特地邀他的女友依依一起開心慶生，他的舅舅新北市市長侯友宜也送上祝福影片，場面相當溫馨。納豆與依依也大方受訪，被問結婚進度，他笑喊：「太快了，我們兩個都還在忙事業，但有打算先看房。」問及生日禮物送什麼，依依甜回：「我3年半前就把自己送給他了啊。」讓男友聽完忍不住開懷大笑，兩人好感情顯而易見。

納豆與依依每年農曆新年都會互相到對方家裡過年，不僅吃飯，也見家長，今年當然維持舊例，他笑稱爸媽剛搬到新家，今年給爸媽的紅包會變多，「而且依依的媽媽也會包給我」。兩人甜蜜互動形同老夫老妻，但依依聽到連忙回應：「老夫老妻就沒有激情了耶」，言下之意是與納豆仍在熱戀期，兩人交往3年依舊甜蜜。

納豆開心慶生。（中天綜合台提供）

依依最近剛成立工作室，問到兩人這麼忙碌，如何撥出時間約會，她笑說：「我們把工作跟生活融合在一起，也常拍自頻道影片介紹美食及生活。」至於會在哪裡買房，納豆認為現在還沒賺夠，兩人都需要各自的大更衣間及玩具間，只能努力打拚賺錢，依依妙回：「目前只能搬到宜蘭。」現場笑聲不斷。

談到40歲最想要什麼生日禮物，納豆表示：「真的很想收到好的劇本或節目，工作帶來的成就感會給我歡樂，喜歡做不一樣的事情，就算沒有錢我也OK。」語氣充滿認真。

(中時 )