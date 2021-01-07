台南鐵路地下化工程因遲遲無法完成拆遷作業，完工日較預計延宕近10年，交通部4日將鐵道局中工處長黃鳳岡調職，正值士氣低落之際，堅持抗爭的最後一戶黃春香火力全開，8日下午1時30分號召黃家聲援群眾前往台南市政府抗議官員踢皮球，讓半拆戶煎熬無人理會。

台南鐵路地下化工程因涉及東移，須拆遷300多戶，原本預計2017年通車，卻遭遇拆遷戶抗爭，至今還有黃春香家最後一個半拆戶未拆除，雙方遲遲無法取得共識，整個計畫延宕至2026年11月才得全數完成。

因為拆遷戶抗爭協調膠著，工期較預估延宕近10年，一直負責拆遷協調的黃鳳岡4日突遭調走，調往東工處任職，中工處官員士氣低落。

時值敏感之際，黃春香家關注組與台灣人權促進會南部辦公室再號召支持者8日前往台南市政府，抗議官員踢皮球，讓半拆戶兩個月來無人理會。

黃春香家關注組表示，交通部次長王國材去年11月勘查黃家時，承諾將在雙方達成協商之前，不會動工，但兩個月來，黃家訴求無人理會，中工處跳過黃家，只與台南市政府開會。

鐵道局中工處副處長吳志仁表示，黃家依法必須拆除三分之一，黃春香卻堅持原梯保留，協商無法達成共識破局，拆除作業無法動工，目前已讓黃家復電。

吳志仁表示，中工處針對黃家半拆戶已擬定3方案，第1是就地整建、第2是門面修復、第3是原地興建，3種方案都需在鐵道局拆除該拆除的部分（包括樓梯）之後，才能進行。

(中時 )