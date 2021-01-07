台中捷運綠線何時通車？中捷公司送檢斷裂及未斷裂的軸心測試，結果發現降伏強度、抗拉強度及硬度都有不足，將全面汰換所有列車連結器軸心；交通局長葉昭甫表示，新訂購、由法國製作的軸心將全數升級，近日會陸續運抵台灣，將於測試合格後更換，預計2月2日可完成，但通車時程仍需視審查情況決定。

台中捷運綠線去年11月16日展開試營運，卻在試營運後第6天發生列車連結器軸心斷裂的重大事故，中捷緊急宣布暫停試營運，並開始展開軸心檢測，台中市府也宣布原訂去年12月19日舉辦的通車儀式延後，要待確定安全後才會通車。

中捷公司指出，事故發生後，川崎重工即委託台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）進行斷裂軸心檢測，結果顯示該軸心降伏強度、抗拉強度及硬度都不符合設計標準，之後又要求川崎重工取未斷裂的完整軸心檢測，去年12月31日台北捷運工程局收到金屬工業研究發展中心檢測報告，3項強度也都不足。

為徹底解決解決故障風險，川崎重工重新設計強化軸心強度、改變軸心型式的新款軸心，委託指定法國製作，並將修訂組裝程序，這次訂製的39支升級軸心有14支已於日前抵台，北捷局抽測1支送驗，其餘25支則預計本月10日抵台。

中捷強調，待升級軸心完成檢測並通過相關強度測試後，將開始進行更換作業，預計2月2日完成；此外，北捷局也成立「台中捷運綠線電聯車聯結器事故調查報告」審查委員會，台中市府並成立「捷運故障審查委員會」，將邀專家審查北捷局提出的事故發生原因分析與解決辦法，升級後的軸心也須經委員會審查認定是否能通車。

民進黨台中市議員蕭隆澤認為，台中捷運之前進行測試時，只是空車行駛測試，未有確實載重情況測試，是很大的缺失，呼籲中捷應確認車廂長期載重重量並提出數據，確實達到安全無疑慮。

(中時 )