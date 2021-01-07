營運遇逆風的大立光(3008)總算釋出一點好消息！儘管智慧型手機市場中低階當道，大立光執行長林恩平表示，想要升級手機鏡頭的客戶還是蠻多的，目前高階鏡頭設計數量跟去年差不多，但高階鏡頭會導入貢獻多少還不知道，只要價格合理，公司亦會承接中階產品。

大立光今天下午舉行法說會，身處大陸智慧型手機品牌廠大洗牌、中低階手機為市場主流、半導體元件缺貨嚴重等大環境逆境中，林恩平雖然鬆口表示，只要價格合理，不排除任何階產品，但亦釋出想要升級手機鏡頭客戶還是蠻多的，降低市場擔心手機鏡頭升級趨緩衝擊。

林恩平表示，今年7P看起來高階產品量較多，8P去年已開始量產出貨，9P因效果設計值客戶還不滿意，還在與客戶開發中，片數增加大部分因規格提高，會貢獻在高階比較難做製程，至於G+P鏡頭除為解決熱效應，手機上還看不太到很多，目前高階鏡頭設計不少，跟去年比起來差不多，公司策略是先接高階產品，但會導入貢獻多少還看不清楚。

在VCM部分，林恩平表示，公司VCM已做了5到6年，只是量沒有放得很大，如果光學廠鏡片及VCM兩個製程都會做，可以將鏡頭做得比較小，且對模組廠來說，如果鏡片+VCM一起交給模組廠，模組廠不用對焦，生產程序較短，對模組廠較有利，至於是否鏡片與VCM一起組要看客戶需求。

針對法人詢問公司在AR/VR及車用鏡頭部分佈局，林恩平表示，AR/VR跟某些客戶合作中，不過現有規格很低，看不到高階產品，目前還不是公司主力，這要看未來發展，至於車載鏡頭舊訂單會繼續，沒有很積極。

今天法說會另一個意外驚喜是大立光去年第4季匯兌損失僅1.6億元，相較於去年前3季因海外匯回等匯損金額高達17億元，去年第4季人民幣急升，紓解了新台幣升值壓力，不過2020年全年匯兌損失18.15億元，還是吃掉了1.35個股本，成為新台幣升值的大苦主。

(時報資訊)