心智障礙者自35歲生理機能急速退化，主要照顧者也已經年邁，當老爸媽無力照顧時，孩子未來的安置，成為憨兒家庭最沉重的難題。為籌募喜憨兒終生照顧服務經費，喜憨兒基金會號召社會大眾於疫情時刻不忘與愛為伍，以實際行動陪伴憨老家庭共度難關。

入住台南滿天星家園的阿緯也在老師的陪伴下與大家分享自己的故事，智能障礙的阿緯父親過去因案入獄、母親失去連繫，爺爺也深受病痛所苦，眼看家庭失能，造成阿緯開始染上不良嗜好，基金會的家園社工即時介入，積極建立支持阿緯的資源網絡，從工作職訓到家務自理，阿緯開始規律的生活，學習溝通及尊重他人，如今阿緯已經從職訓班結訓，並順利媒合到一份合適的職務，開始工作、存錢並立定目標一步一步實現照顧家人的心願。

喜憨兒基金會創辦人蘇國禎說，基金會在高雄成立了天鵝堡全日型照顧中心，同時規劃家庭照顧者支持方案、資源轉銜及健康中心，提供妥善的照顧服務，齊撐社會安全網，一起守護全台20萬個憨兒家庭的未來。捐款可洽喜憨兒基金會官網。

(中時 )