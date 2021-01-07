新竹一名未婚的37歲李姓女子，日前清晨感覺腹部劇痛出血，報警求助稱自己血便，救護人員到場發現馬桶裡竟有一名男嬰泡在裡面，救出後已無生命跡象，急救送醫仍不治。新聞曝光後，許多網友認出該女就是知名的「爆系女繩」，數年來靠「許願」、利用同情心獲得錢財，在這之前也已生下3個小孩，其中老大還被摔成植物人。

爆系社長揭發李女伎倆(圖片截自爆廢公社二館)

李女在「爆系社團」活躍數年，常常開直播跳舞、向網友裝可憐，許多知情網友紛紛出來爆料，而爆系社團的社長也看不下去，發文揭發李女慣用伎倆，表示李女最厲害就是「許願」，只要到了繳房租、各種用錢時間，便開始貼文許願，大部分善良網友，都會捐錢幫助李女度過生活難關。社長更怒批「女繩對社會一點生產力都沒，好吃懶做專靠許願池維生，搞的善心社員掏心掏肺掏錢還被說成87」。

除了裝可憐外，還會用各種招式假裝「不想活」，網友怕她出事，自然趕緊掏錢，結果隔天李女若無其事在直播中說「錢拿去買鹹酥雞啊、錢拿去買檳榔啊」，更指出李女這類文章就像「月經一樣28天1次」。

文章也詳細說明，李女生下的4個小孩下場，老大剛出生沒多久，因為與前男友吵架，被摔成植物人；因此老二一出生就被帶走安置，老三也是在馬桶上生產，當時李女生完後曾發文「不想當殺人犯」，猜測可能是想藉機傷害老三，但下不了手；而老四就是日前「血便」所產下的男嬰；至於孩子父親，第一個是前男友外，其他都是李女賣淫恩客的孩子。

最後爆系社長給網友忠告，「看到女繩直播馬上滑走不予理會，別給存在感，看到女繩許願不予理會，不跟女繩互動不給機會騙零用錢，別被3天沒吃飯或要離開了給騙到資助財物」，也呼籲相關單位調查出真相，給李女最嚴厲的懲罰。

(中時新聞網)