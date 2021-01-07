左投林逸翔去年季後遭到樂天桃猿釋出，原本他已動了轉職的念頭，但後來不少球隊找上門，加上學長鼓勵，決定為自己球員生涯再拚一次。

28歲的林逸翔去年控球不佳，季後遭到釋出，但能力仍受肯定，今天披上悍將球衣出席開訓典禮，他說，換個環境也換個新氣象。

曾有4年旅美經驗的林逸翔，2016年遭到釋出，隔年返台加入桃猿，去年是他生涯第二次遭到釋出，也讓他一度懷疑自己是不是還適合這條路，「我都已經想說要轉換跑道，就隨便找，可能上班族，我是也滿喜歡修車的，或許也能當個黑手。」

就當林逸翔動了放棄棒球的念頭，機會卻找上門，且不只有1支球隊，「沈鈺傑賢拜給我很多意見，樂天學長他們也給我很多意見，可以繼續努力，還沒過30都有機會，就決定再繼續打。」

而因補償條款來到富邦的楊瑞承透露，當初接到轉隊消息時，是自己秋訓後抽空到宜蘭釣蝦放鬆時接到桃猿球團電話，「聽到當下腦筋一片空白，很感謝富邦能來到這裡，跟洪總一起加油。」

林逸翔（左起）、林柏佑、楊瑞承、葉竹軒。（鄭任南攝）

(中時 )