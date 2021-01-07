華盛頓發生大規模示威活動，示威者暴力衝擊並佔領象徵美國最高立法權力的國會大廈。這是自1814年英國佔領並縱火焚燒華盛頓特區後，美國會大廈首次被外界攻破。大陸官媒《人民日報》評論稱，暴力襲擊國會事件震驚世界，動搖了美式民主基石，國會山變戰場的場景，令千瘡百孔的美式民主體面盡失。

《人民日報》評論指出，美國國會舉行聯席會議認證美國大選結果的日子，首都華盛頓發生大規模示威活動，遊行抗議、槍聲四起、流血衝突不斷，美國國會山變戰場的場景震驚世界。

Police on Capitol Hill responded with drawn guns and teargas as hundreds of protesters stormed the building and sought to force Congress to undo President Trump’s election defeat https://t.co/PnRtbCWuX4 pic.twitter.com/cKdUy8cvoh — Reuters (@Reuters) January 6, 2021

英國《衛報》稱，抗議者沖進國會大廈和會議廳並與警方衝突的場景「令美國人震驚」。德國外交部長馬斯更是將此事與1933年德國納粹黨策劃的「國會縱火案」相提並論，法國外長勒德里昂稱，國會大廈發生的暴力事件是對民主的嚴重攻擊。

評論說，多年來美國一直對其權力交接過程中從未發生過暴力行為而自傲，即便在過去20年間兩次出現候選人贏得普選但輸掉大選的局面，失敗一方也都堅守政治禮儀、體面認輸，並號召支持者接受選舉結果。然而，在本屆大選中，落敗方始終拒不認輸、選舉腐敗、選舉舞弊等陰謀論在網路上肆意傳播。1月6日在國會山上演的「全武行」則讓人們真正看到了美國民主制度基石被動搖的危險。《華爾街日報》華盛頓特區的執行主編塞布感歎稱，從未有像周三的事件能如此動搖美國兩位總統、國會及國家本身。

Smoke appears to rise from the steps of the Capitol building as pro-Trump supporters and protesters stormed Capitol Hill amid a joint session of Congress to certify the Electoral College in Pres.-elect Joe Biden's favor. https://t.co/0Xj6xmLO58 pic.twitter.com/u7PWK9oJ8N — ABC News (@ABC) January 6, 2021

文章說，暴力襲擊國會事件揭露了美國社會高度撕裂的現實。實際上，不止華盛頓，當天美國多州都發生了衝擊立法機構等的暴力事件。包括猶他州、喬治亞州、華盛頓州、加州及堪薩斯州等地，均發生了類似暴力事件。美國前總統克林頓在譴責此次騷亂時稱，這場騷亂是4年以來美國政治分裂的集中爆發。

評論引述其他國際上相關評論說，俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基諷刺稱，華盛頓上演的場景像極了2014年美國在烏克蘭策動顏色革命時基輔獨立廣場上的景象；委內瑞拉外交部的聲明稱，美國的侵略性政策曾給其他國家帶去痛苦，而美國現在正在承受這種痛苦；黎巴嫩常駐聯合國代表穆罕默德．薩法更是發表「神評論」說：「如果美國看到美國正在對美國做的事，美國肯定會入侵美國，並從美國暴政的手中解放美國。」

(中時新聞網)