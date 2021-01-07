美國國會認證選舉人票的過程中，遭美國總統川普的支持者6日硬闖攻佔國會山莊，與警察暴力衝突，至少釀成4死，包括1名女性示威者，前民進黨立委林濁水感嘆，川普2024本來大有機會，如今玩完了！而代他出頭的底層白人未來何去何從，更令人黯然。

支持者硬闖國會，美國總統川普發布一段影片表示，他呼籲攻佔國會的支持者回家休息，「我了解你們的痛。我們的選舉被竊走了」，還說「我愛你們！」

林濁水今天在臉書指出，川普終於懸崖勒馬，他講話從來沒有這麼溫柔過，美國的災難可以告一個段落。連任選舉，選票不減反增，死忠者堅定到難以置信。不過他2024本來還大有機會，只是民粹操作到現在，川普終於把自己玩完了。林濁水也不禁感慨說，代他出頭的底層白人，他們的未來何去何從？令人黯然。

網友紛紛表示，「川普失去總統後，接下來就是官司纏身了，那來2024？」、「他完了！一堆閣員請辭，還有閣員要他停止執行總統權責由副總統代理。下台後官司跑不完。」、「川普這次的舉動是真的斷了自己的再起之路。」、「一會兒讓川粉來DC，一會兒讓他們回家，估計喝多了⋯。」

也有人認為，「有眾議員起稿要以煽動叛亂行為彈劾川普，因為讓他多當每一秒總統，對美國都有傷害；且如果彈劾也得到參議院支持，該院也有權讓川普終身不得再任公職。另外，內閣也可以根據憲法修正案第25條，以不適任總統為由，趕川普提早下台，由Pence(副總統彭斯)代理總統至拜登宣誓就職為止。」

川普終於勒馬懸崖，他講話從來沒有這麼溫柔過，美國的災難可以告一個段落。連任選舉，選票不減反增，死忠堅定到難以置信，2024本來還大有機會，只是民粹操作到現在，川普終於把自己玩完了。 只是找到他代出頭的底層白人，他們未來何去何從？令人黯然。 由林濁水發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)