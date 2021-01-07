國票金控1月6日搬新家入厝典禮，正式進駐台北市大直集團新大樓，未來包含金控母公司及票券、證券、創投、投顧等子孫公司都將於集團大樓合署辦公，且自結2020年全年稅後盈餘32.4億元，創成立以來最高紀錄。

國票金表示，2021年新年1月6日該公司進駐新國票金控大樓，完成入厝典禮正式遷入集團新大樓，未來包含金控母公司及票券、證券、創投、投顧等子、孫公司都將於集團大樓合署辦公。新大樓是前年董事會決議購買集團大樓，購入新址時間點正是不動產市埸最低迷時期，位於捷運劍南站美麗華商圈，在目前商用不動產一遍熱絡調漲下，董事會明智決定、集團正式合署辦公及大樓資產增值是新年一大喜事。

國票金指出，另一大喜事為自結2020年全年稅後盈餘為32.4億元，創金控成立以來獲利最高紀錄，較2019年成長23.4％，每股稅後盈餘（EPS）更達到1.12元，每股淨值來到13.21元、高於市價，股價淨值比仍有成長空間。

國票金董事長魏啟林說，2020年獲利成長得力於雙引擎的票券及證券子公司營運表現優異，國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展FRCP（固定利率商業本票）及跨足聯貸業務，並經營外幣債券業務有成，養券及部位操作得宜，實現資本利得，獲利優於去年同期表現。

國際票券響應政府5+2產業創新計畫，及六大核心戰略產業，跨入綠能融資業務，藉由提供綠能業者多元的融資方式及專業諮詢，共同創造政府、生態、綠能業者、農漁民及國票的五贏目標。

魏啟林強調，國際票券10月首獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，為唯一獲頒光鐸獎的票券業。國際票券並因響應政府推廣綠能政策，綠能融資餘額居票券業之冠，積極開發外幣債券等利基型業務，也獲得堪稱金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎─最佳票券金融獎。

國票證券經紀、承銷與自營三業務上，持續穩增長，調結構的基調，深耕客群，穩健獲利。經紀業務2020年3月受讓大鼎證券，全力提高市占率，自營業務方面，不論是期權交易、參與ETF造市及權證發行，均有亮眼成績。承銷業務近年在IPO及SPO市場的承作案量與品質，都有顯著的成長，整體獲利亦優於去年同期。

魏啟林並說明，與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行的進度符合預期，樂天國際商業銀行2020年12月正式取得銀行營業執照，為台灣第一家純網路銀行，目前應主管機關要求先進行集團內試營運，預計2021年1月中下旬正式啟動對外營運。

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