鼓勵「報馬仔」條款！金管會7日公布，最快1月11日起提高民眾檢舉獎金，由現行40萬元拉高到400萬元，只要民眾提出具體證據、「具名檢舉」，之後此案被金管會開罰一千萬元以上罰鍰，或法院判決確定三年以上有期徒刑者，每案核發檢舉獎金400萬元。

例如若民眾發現自己理專A錢，直接向金管會檢舉、揭弊，金管會目前重罰銀行動輒開罰上千萬元、二千萬元，則經確認檢舉屬實，則民眾就有機會拿到400萬元的檢舉獎金。

金管會為了提高民眾檢舉意願，提早發現金融不法，因此修正「金融監理管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」，將重大金融違法案件檢舉獎金提高到現行10倍，檢舉違法情節較輕微的獎金提高到5倍。

現行情節嚴重案件，即罰鍰一千萬元或判刑三年以上，獎金40萬元，1月11日之後，提高為400萬元；罰500～1,000萬元、解任董監或負責人、判一年以上未滿三年，現行檢舉獎金20萬元，提高到200萬元。

輕微即是罰鍰100萬元不到500萬元，解任經理人，判刑未滿一年，現行獎金5萬元，未來是25萬元；罰鍰20萬元以上不到100萬元，目前檢舉獎金1萬元，未來提高到5萬元。

此要點從2005年頒布，一開始最高獎金50萬元，2010年一度降到5萬元，2016年時再度提高到40萬元，2021年則一舉拉高到400萬元。15年來共核發29件檢舉獎金，共232.1萬元。

但金管會強調，如誣告、偽造、違法人自首或有其他單位亦有獎金且超過金管會者，將不再核發或要追回獎金；另外匿名檢舉亦沒有獎金。

(工商 )