蔡衍明愛心基金會辦理「2021公益青年送愛下鄉趣活動」，7日到台東偏鄉關心弱勢家庭。（莊哲權攝）

蔡衍明愛心基金會辦理「2021公益青年送愛下鄉趣活動」，7日到台東偏鄉關心弱勢家庭。（莊哲權攝）

蔡衍明愛心基金會辦理「2021公益青年送愛下鄉趣活動」，7日到台東偏鄉關心弱勢家庭。（莊哲權攝）

寒流一波接一波，蔡衍明愛心基金會與台東大學合作，7日致贈每戶5000元紅包共87戶台東弱勢家庭，建和部落獨居的古伯伯，平時靠打零工維生，沒錢叫瓦斯，即使氣溫急凍也只能洗冷水澡，他開心地說，有了這筆錢終於可以叫瓦斯，洗個暖呼呼的熱水澡。

年近70歲的古伯伯，子女長大後都到外地，甚少聞問，平時打零工維生，老闆缺工才會找他，每次賺100多元，因為沒多餘的錢叫瓦斯，寒冬裡只能洗冷水澡，蔡衍明愛心基金會7日致贈春節慰問金，古伯伯開心地說，終於可以叫瓦斯洗熱水澡，過年快到，也能吃一餐好料。

65歲的黃伯伯靠打零工照顧中風的妻子及讀高職的兒子，全家遮風避雨的房子因為是別人的，才剛被拆掉，他說，由於生活非常艱苦，兒子一度想休學，便利商店闆知道後，鼓勵兒子一定要讀書，還給兒子打工機會，讓他很感動，更感謝旺旺集團愛心送暖。

蔡衍明愛心基金會經理徐海倫表示，旺旺集團送愛下鄉早在2009年就開始，當時是跟全台19縣市社會局處合作，2015年廣邀全台27所大學加入，在每年3大節致贈慰問金，深入全台各角落，關心需要幫助的弱勢家庭，迄今已13年，對蔡衍明董事長而言，是秉持著真愛台灣的心情，也是回饋台灣社會的表現。

徐海倫指出，「2021公益青年送愛下鄉趣活動」全台發放2209戶弱勢家庭，而邀請大學生加入，也是希望讓年輕人走出校園、走入社區，將來他們成家立業後，也把蔡董事長的愛傳承下去。

(中時 )