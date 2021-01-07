台中市大里區好來三街，6日晚發生某團體假借里長名義，推銷推銷一組2個高達7900元的「瓦斯防震器」，但其實一組市價僅約900元。（黃國峰攝）

大里立仁里長鄭伯其指出，該團體以摸彩券吸引民眾參加消防安全說明會後，推銷高達7900元的瓦斯防震器，但其實市價僅幾百元！（黃國峰攝）

台中市大里區好來三街，6日晚發生某團體假借里長名義，在里長老家門廊，以摸彩券吸引民眾參加消防安全說明會後，推銷高達7900元的瓦斯防震器，但其實市價僅幾百元！立仁里長鄭伯其接獲里民詢問，才知道此事，立即前往阻止，幸幫二名里民討回貨款，但仍有1名里民被騙。

6日晚間6點多，一民眾來到大里區立仁里長辦公室，拿著一張摸彩券詢問里長鄭伯其，說在里長老家門廊前的活動，里長怎沒到場？鄭伯其這才一驚，趕回家質問對方，怎麼沒徵得他的同意？對方表示，已徵得你父親同意，同時立即收拾東西離開。

鄭伯其隨後向里民問清楚情況，原來該團體一行6至7人，假借發放摸彩券吸引民眾參加消防安全說明會，但其實禮品僅是抹布、菜瓜布等日用品，並以限量10人免費消防安檢為由，一一帶到個人住家，以機會不再、一組可用很久、漏瓦斯危害全家安全等說詞，強迫推銷一組2個高達7900元的「瓦斯防震器」，但其實一組市價僅約900元。

鄭伯其表示，最過份的是，該團體利用老人家沒警戒心，向我父親借場地，我父親以為是里民已經過里長同意，就借給他，這讓人誤會是里長推薦，而放下戒心，當時也了解已有二人購買，立即騎著摩托車將對方的貨車給攔了下來，成功討回貨款，不料還有一人受騙，目前已報警處理。

台中市警局十九甲派出所長李銘卿指出，受理民眾報案指其購買的瓦斯防震器價格高達7900元，疑是遭受詐騙，經警方聯繫該產品公司後，報案人表示該公司客服人員已與報案人聯繫，將於1月11日全額退費。本案應為單純消費糾紛，也呼籲消費者，詐騙手法不斷推陳出新，如有民眾收到假冒官署或公司行號，等異常訊息，務必提高警覺，有疑問可打165反詐騙諮詢專線查詢或向鄰近派出所查詢。

(中時 )