法國剛剛簽署了一份收購合約書（LOA），將從美國海軍購買3架諾斯洛普·格魯曼公司(Northrop Grumma)製造的E-2D「先進鷹眼」（Advance Hawk Eye）預警機，這將使法國成為第2個國際客戶(日本與法國)，這筆交易的價值約為20億美元。

在法國決定採購前，日本航空自衛隊是第1個國際客戶，航自已經採購了13架E-2D，將與E-767預警機做為搭配。

法國海軍目前已經在使用E-2C預警機，並且在2004年升級到E-2C-EYEHAWK2000(俗稱E-2K)，服役時間不算長，不過法國仍然決定引進更先進的E-2D，來增強空中預警能力。

E-2D的主雷達更換爲AN/APY-9，這是一種相位陣列雷達，因此與先前的鷹眼不同，E-2D的雷達是不必旋轉的，最大的優點自然是能夠達到全方位、連續360°覆蓋的掃描效果，沒有旋轉掃描造的時間差。

另外，引擎更換為T56-A-427A，升級數位化座艙，和改良的空中加油能力。

預計3架E-2D將於2028年交付，會取代法國海軍陸戰隊現有的3架E-2C。

(中時新聞網)