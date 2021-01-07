作業題目曝光後，不少網友看完卻直呼其實很簡單。(圖取自爆料公社一日小編)

回家作業是讓學生複習課本內容的好方法，不過一名人妻卻表示，就讀幼稚園大班的孩子拿出回家作業，擁有碩士學歷的老公卻意外被考倒，不過題目發出後大多網友卻秒解答，「很簡單啊，座標概念」、「第一題已經有範例告訴你答案了」、「看起來是座標，不要看題目比較好懂」。

臉書粉專「爆料公社一日小編」轉貼社員貼文，一名人妻分享，就讀幼稚園大班的孩子，日前帶了回家作業，沒想到卻考倒了擁有碩士學歷的老公，「幼稚園大班的功課打趴一堆人，連研究所碩士畢業的拔拔(爸爸)都看不懂」。解不出題目的老公更在作業上直接向老師喊話，「連家長也看不懂題目」。

從原PO貼出的照片可看到題目要求，「請依照數字指示，找出玩具試放在哪個櫃子裡，並將玩具圈起來」。題目分成上下兩大區塊，上方區塊有圓形、方塊、星星、三角形等圖形，還有鳥、計程車、草莓、蜻蜓、哆啦A夢、消防車、郵務車等圖案，最後一行則有1到3的數字；而下方區塊則顯示圖案及數字能對應到哪個玩具，上下兩邊皆有對應符號。

題目曝光後不少網友直呼，其實答案很簡單，「第一題已經有範例告訴你答案了，這個不難懂，從星星出發走到2號格子停」、「符號加數字對照，就是答案了啊，像方塊1就小鳥，星星1就計程車」、「這很簡單啊，我兒子幼兒園寫過同學大多很輕鬆完成」、「先看圖案，之後對應數字就知道答案了」。

(中時新聞網)