瑞銀全球與高盛首席財富管理專家皆表示，拜亞洲經濟復甦所賜，2021年亞洲企業獲利成長將反彈，預料躍升逾20％。
瑞銀全球財富管理公司（UBS Global Wealth Management）亞太區首席投資總監陳敏蘭（Tan Min Lan）接受CNBC訪問時表示，「我們一直在全球主要地區尋找強勁的獲利復甦。亞洲企業在2020年的獲利表現就已展現彈性，大約僅下滑1％，反觀全球其他區域企業獲利衰退約25～30％。」
陳敏蘭預料，在2021年，亞洲企業獲利將攀升約23％，其中北亞以外的地區將呈現廣泛的復甦。
另一方面，高盛首席亞太區股票策略師慕天輝（Timothy Moe）也對亞洲獲利成長相當樂觀。他受訪時表示：「我們認為…即將迎接非常顯著的獲利復甦，預料今年獲利成長可達24％、25％，接著明年又再勁揚16％。」
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。