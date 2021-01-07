瑞銀全球與高盛首席財富管理專家皆表示，拜亞洲經濟復甦所賜，2021年亞洲企業獲利成長將反彈，預料躍升逾20％。

瑞銀全球財富管理公司（UBS Global Wealth Management）亞太區首席投資總監陳敏蘭（Tan Min Lan）接受CNBC訪問時表示，「我們一直在全球主要地區尋找強勁的獲利復甦。亞洲企業在2020年的獲利表現就已展現彈性，大約僅下滑1％，反觀全球其他區域企業獲利衰退約25～30％。」

陳敏蘭預料，在2021年，亞洲企業獲利將攀升約23％，其中北亞以外的地區將呈現廣泛的復甦。

另一方面，高盛首席亞太區股票策略師慕天輝（Timothy Moe）也對亞洲獲利成長相當樂觀。他受訪時表示：「我們認為…即將迎接非常顯著的獲利復甦，預料今年獲利成長可達24％、25％，接著明年又再勁揚16％。」

(工商 )