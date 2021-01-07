人民幣兌美元在岸價（CNY）7日收升48個基點，最高見6.4552元。人民幣在岸價7日收報6.4567元，較6日下午4時30分收報6.4615元，升48個基點。較6日晚上11時30分最後成交價6.464元，升值73個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）7日上午曾升破6.44，高見6.4365元，截至7日下午4時34分，離岸價報6.4458元，在岸價報6.4573元。

人民幣兌美元中間價7日報6.4608元，貶值4個基點。6日中間價6.4604元，6日官方收盤價6.4615元，6日夜盤收報6.464元。

報導引述交易員認為，美國國會暴力事件暫未影響外圍市場情緒。市場看好人民幣意願仍較強，預計春節前季節性結匯會進一步推升人民幣。而近期監管層著重預期引導，意在避免過度投機行為引發羊群效應，可能會放緩人民幣走升節奏，但難以逆轉看升趨勢。

(工商 )