煎豆腐是國人愛吃的一道家常菜，不過要如何煎得外酥內軟又不沾鍋有撇步，一般人通常都會在鍋中直接放油，專家建議下鍋前再加2步驟，豆腐不但可以煎得金黃香脆，還可以讓豆腐更完整、不沾鍋。
豆腐富含大豆異黃酮，也是優質蛋白質的重要來源之一。許多人在煎豆腐時會先往鍋裡放油，油熱之後就直接煎，但常常會出現豆腐支離破碎的狀況，而且還會沾鍋，口感也會變差。搜狐號美食專欄《大慶談美食》舉出下列煎豆腐的4大技巧，保證豆腐會更好吃又完整。
1.先將豆腐沖洗一下切成小塊，放在鹽水中浸泡十分鐘後瀝乾水分。浸泡鹽水主要是為了去除豆腐的生味，並且增加豆腐的彈性、不容易碎掉。
2.起鍋燒油，油溫上來之後轉成小火，將豆腐一塊、一塊地放入鍋中煎，煎至金黃的時候，先不要直接翻面。
3.加入水澱粉，等到水澱粉稀釋完之後再進行翻面，翻面之後再次加入水澱粉煎至金黃色。
4.等到豆腐兩面都煎至金黃色時，再依個人口味撒上辣椒、胡椒粉或孜然粉，同時再加一點蔥花就可以直接起鍋。
(中時新聞網)
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