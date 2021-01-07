煎豆腐是國人愛吃的一道家常菜，不過要如何煎得外酥內軟又不沾鍋有撇步，一般人通常都會在鍋中直接放油，專家建議下鍋前再加2步驟，豆腐不但可以煎得金黃香脆，還可以讓豆腐更完整、不沾鍋。

豆腐富含大豆異黃酮，也是優質蛋白質的重要來源之一。許多人在煎豆腐時會先往鍋裡放油，油熱之後就直接煎，但常常會出現豆腐支離破碎的狀況，而且還會沾鍋，口感也會變差。搜狐號美食專欄《大慶談美食》舉出下列煎豆腐的4大技巧，保證豆腐會更好吃又完整。

1.先將豆腐沖洗一下切成小塊，放在鹽水中浸泡十分鐘後瀝乾水分。浸泡鹽水主要是為了去除豆腐的生味，並且增加豆腐的彈性、不容易碎掉。

2.起鍋燒油，油溫上來之後轉成小火，將豆腐一塊、一塊地放入鍋中煎，煎至金黃的時候，先不要直接翻面。

3.加入水澱粉，等到水澱粉稀釋完之後再進行翻面，翻面之後再次加入水澱粉煎至金黃色。

4.等到豆腐兩面都煎至金黃色時，再依個人口味撒上辣椒、胡椒粉或孜然粉，同時再加一點蔥花就可以直接起鍋。

只要5分鐘! 嫩豆腐浸泡鹽水不易碎

(中時新聞網)