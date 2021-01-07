西雅圖咖啡工廠 2工人遭攪拌機夾住 1命危 17:542021/01/07 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市內湖一處工廠驚傳工人遭攪拌機夾住的意外。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位在北市內湖潭美街的西雅圖咖啡工廠，7日下午4時許驚傳一起工安意外，兩名工人不知為何遭高度達200公分的大型攪拌機夾住，消防局獲報後，協助1名35歲工人脫困送醫，所幸其意識清醒，但發現另1名28歲工人疑似ohca失去生命跡象，傍晚5時許將他救出，目前已將傷者送醫急救，意外發生原因將待相關單位調查釐清。 熊貓女外送員送餐遇橫禍 轎車高速追撞噴飛重落地 泰山區明志段危老重建案開工動土 (中時 ) #北市 #內湖 #工廠 #驚傳 #攪拌機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虎尾溪被染成「紅色多瑙河」 雲林縣環保局鎖定汙染源 重罰2000萬 23:412021/01/06 社會 竹縣傳落日計畫採購遭搜索 北埔橫山駁斥 16:042021/01/07 社會 國際2輪展1／8熱血開催 光陽21連霸精銳盡出 23:352021/01/07 生活 虎尾溪整條變紅色！廢水業者遭罰2千萬、勒令停工 08:142021/01/07 社會 浙江台商與同旅館個案病毒同株 感染權威驚曝2種可能 00:492021/01/07 生活 貨櫃航運跌 澳洲線開第一槍 04:102021/01/07 財經要聞 雲林驚見「美麗紅色河流」 空拍機拍到源頭居民傻眼 22:102021/01/06 社會 惡性加班文化 大陸台廠少見 04:102021/01/06 焦點新聞 連署公投有機會獲萊豬幹話撲克牌 馬江9日赴中壢連署 11:172021/01/07 政治 陽管處圈圍水牛過失致動物死亡 動保處今開罰7.5萬元 20:002021/01/06 生活 全聯強攻外送 要當第一品牌 04:102021/01/07 產業．科技 社會熱門新聞 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 屏東輕航機疑「空間迷向」失事墜毀 教練乘客2人死亡 - 新聞 買麵女當街人車遭擄 搶匪要500只給400 爆笑對話曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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