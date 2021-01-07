位在北市內湖潭美街的西雅圖咖啡工廠，7日下午4時許驚傳一起工安意外，兩名工人不知為何遭高度達200公分的大型攪拌機夾住，消防局獲報後，協助1名35歲工人脫困送醫，所幸其意識清醒，但發現另1名28歲工人疑似ohca失去生命跡象，傍晚5時許將他救出，目前已將傷者送醫急救，意外發生原因將待相關單位調查釐清。

(中時 )