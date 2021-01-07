雖然台灣在資源回收已有習慣，但各縣市垃圾分類圖示有別，有民眾反映到了外縣市反而回收變得不方便，環保署今(7)日表示，預計今年6月底首先在交通場域如火車站、高鐵站，機場，甚至渡輪站推動統一的垃圾分類圖示與文字，至於是否擴大辦理將持續廣納各方意見再決定。

環保署資源回收基金管理會執行秘書顏旭明表示，環保署其實與公私交通場站去年下半年就有討論回收圖文統一的方案，今年6月底將在火車站、高鐵站，機場、渡輪站等先行試辦。

至於是否擴大辦理？顏旭明說，環保署會先吸取民眾或是關心垃圾回收團體的意見，再做後續推動。

顏旭明指出，各交通場站會依照環保署已發下去的標示做好回收桶或者垃圾桶的標示，以往垃圾桶可能只標示到資源回收及一般垃圾，但是民眾很大一部份是依照圖示直覺地分類，因此之後會有一些圖例會印在上面，一致性的圖文會讓民眾在回收上更加方便。

他以高鐵為例，車廂上只有資源回收與一般垃圾2個分類，高鐵的說法是高鐵站因為很多人，後端會再一一處理，現場也很難分類，這部分環保署是同意的，不過高鐵上垃圾量最大的是便當盒，既然最容易被丟錯，之後垃圾桶上面會先標示便當盒的圖示。

另外談到夜市，許多民眾認為夜市是垃圾分類最需要改進的場所，環保署目前已經在推動示範性的「環保夜市」，除了油煙、水以外，資源回收也是要改進的部分，若環保夜市成效不錯，未來就有全面推動的必要。

(中時 )