「數理邏輯就像是成長養分！」就讀大華中學7年級的唐瑀良，是家人眼中的鋼鐵理工男，自小展現機械動力天分的他，去年代表台灣參與Robofest Online世界機器人大賽，即使在團隊間最為年幼，但他自主思考能力不落人後，也在賽事中發揮良好團隊默契，成功在水瓶相撲高級組斬獲世界第一。

幼年時光裡，圍繞著唐瑀良的是滿山滿谷的工程機械類組裝玩具，從湯瑪士火車到樂高積木機器人，他總是耐著性子和媽媽洪欣怡共讀說明書，細細鑽研機械概念，倉庫間的工具箱就像百寶箱般，為他帶來許多驚喜及刺激，最後連家中的掃地機器人、水波爐都成為「玩具」，也漸漸養成他對機械操作的概念。

隨著孩子手部肌肉逐漸成熟，洪欣怡讓唐瑀良學習飛行器、樂高機器人等課程，熟悉程式語言，邏輯能力向來極好的他被教練推薦，與國中夥伴一同組隊，爭取問鼎世界機器人比賽的機會，過程中不但要克服語言隔閡，還要在賽事當下即興發揮，完成大會的「未知任務」，並以速度稱霸全場。

洪欣怡說，唐瑀良相當有主見，練習過程中教練若有插手，還會被唸「這是我們的比賽」，讓她印象相當深刻，幸虧團隊總能將彼此意見融合，成功在賽事中突破重圍，未來也將持續支持兒子興趣所在，為孩子做堅強後盾，相信學習邏輯、培養多元素養永遠不會是徒勞。

(中時 )