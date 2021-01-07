崇友（4506）12月合併營收3.55億元，月增1.87％、年減9.58％，在房市交易熱絡、建商新推建案、在手建案完工認列需求下，加上大型築建新梯完工認列，加上崇友近年拓展汰舊換新業務，帶動全年合併營收達43.93億元，創歷史新高，年增2.65％。

建商推案熱絡，崇友去年新梯出貨約在2,200～2,300台，汰舊換新業務營收年成長33.47％，推升占新梯營收比重達25％，維修保養業務近年每年維持3％穩定成長，挹注崇友去年營收創新高。

崇友表示，在新梯業務接單策略上，透過中高階「堅尼西斯」、中低階「崇」、以及代理「東芝」品牌滿足不同案源需求，且持續投入超高速電梯研發、結合智能科技新技術整合，以提升堅尼西斯品牌在商用案源市占率，帶動去年百貨、飯店、辦公大樓等商用案源完工台數比重從2019年的6.7％，提升至8.08％；台商加大回台手投資需求高漲，廠辦案源比重增加至5.2％。

崇友在台灣電梯市場約有22～25％市占率，站穩前三大廠商的地位，展望今年，崇友表示，雖然近期政府祭出打炒房措施，不過建商仍保有穩定的推案需求，台商回台投資帶動商辦案源，對於新梯接單、出貨完工認列進度可望保持一定水準之上。

此外，汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，有望保持雙位數成長，目前約有3.7萬台維修保養，每年穩定約有3％成長，提供穩定現金流，明年營運仍樂觀。

(工商 )