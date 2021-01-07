數位服務應用加值商上奇科技（6123）7日公告12月營收，達4.85億元，年增16％。2020年全年營收50.48億元，年減3.97％。上奇表示，展望2021年，雖然新冠肺炎疫情尚未緩解，但仍看好雲端服務以及數位印刷服務兩大事業體，接下來將積極推進多雲服務布局，以提升經常性收入（ARR）及整體獲利。

上奇科技表示，12月集團整體服務收入（經常性收入）表現中，其中以數位印刷服務事業與雲服務均有明顯大幅成長，另企業用戶市場也有不錯的表現，香港教育市場專案持續成長，惟因供貨短缺影響專案交貨延遲。

以獲利來看，上奇2020年第三季營業利益為新台幣1.07億元，較前一季度成長1.1倍，年增13.7％，為歷年次高，第三季營業利益率則為7.6％。第三季單季稅後純益7,866萬元，年增三成，稅後每股盈餘1.37元，雙雙寫下歷年新高表現。

第三季獲利表現主要是來自集團雲端服務及數位印刷事業，以及旗下營運產品組合優化、訂閱型經濟所帶來的經常性收入（ARR）穩健成長，以及亞幣匯率升值等為整體獲利挹注貢獻所帶動。

(工商 )