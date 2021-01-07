大陸選秀節目《青春有你》每每播出都話題不斷，第二季時更邀請南韓天團BLACKPINK成員Lisa擔任導師之一，而第三季即將開始，節目微博陸續公開倒施陣容，Lisa確定再次回鍋；而女星楊丞琳是Lisa的粉絲，秒標記李榮浩和潘瑋柏帶她認識，沒想到意外暴雷，讓李榮浩超尷尬。

愛奇藝旗下選秀節目《青春有你》，透過每一次比賽最後選出國民團體，前兩季開播都造成轟動，導師陣容也一次比一次厲害，近日官方分次公布導師名單，上一季的舞蹈導師Lisa確定回鍋，讓粉絲又能大飽眼福；Lisa本人也在微博上傳一段影片和觀眾打招呼，「《青春有你3》我回來啦」。

女星楊丞琳是Lisa的粉絲，秒標記李榮浩和潘瑋柏帶她認識，沒想到意外暴雷，讓李榮浩超尷尬。(圖/ 摘自楊丞琳微博)

另外曾在第一季擔任導師的李榮浩也加入第三季導師陣容，還在微博拍自彈自唱影片，笑說「《青春有你3》我又回來了！各位未來的流量門我們廠裡見」；而楊丞琳也忍不出喊話，「李老師、潘老師，以我們的交情，帶我認識Lisa應該不為過吧！」，沒想到想追星卻意外暴雷，李榮浩在底下秒回應，「他（潘瑋柏）明天才官宣啊！問早了哎呀！」。

從楊丞琳疑似說溜嘴第三季導師還有潘瑋柏，讓粉絲都超驚喜，更滿心期待地表示，「提前祝楊老師追星成功」、「期待Rap導師潘瑋柏」、「潘帥啊哈哈哈哈」。

(中時新聞網)