大陸對鐵礦石的需求，去年全年進口高達11.3億噸，截至2021年1月4日，鐵礦石普氏指數164.5美元，較2020年內最低點79.8美元/噸，上漲超過100%，鐵礦石價格暴漲現象也引起了中鋼協的關注。陸媒指出，當前的定價機制，主要由礦山決定，讓下游的鋼鐵企業缺乏議價能力，這是鐵礦石價格大幅波動的原因之一，因此，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍呼籲，供需雙方應研究、建立新的定價機制。

大陸《華夏時報》報導，根據億海藍大數據顯示，2020年全年，中國鐵礦石到港總計11.3億噸，較2019年增加6930萬噸，增幅6.5%，平均每月進口到港9400萬噸，龐大的需求量和昂貴的價格，給大陸鋼鐵企業帶來了沉重的壓力。

報導指出，回顧2020鐵礦石市場可以看出，鐵礦石價格也走出了一道明顯的弧線。2020年年初，大宗商品市場也受疫情影響波及，但隨著經濟逐步走回正軌，市場也逐漸開始分化，原油方面，負油價打破歷史低點，但黃金、動力煤、鐵礦石等相繼創下歷史新高。其中，黑色板塊漲幅居前，鐵礦石、焦炭年漲幅均超過50%。

對此，華菱鋼鐵相關負責人表示，2020年以來，鐵礦石等原材料價格的持續上漲原因眾多，其中最重要的原因之一是國內鋼鐵行業集中度偏低，在境外鐵礦石生產商寡頭壟斷的格局下，採購議價能力較弱。而鐵礦石質地多樣、交割品不易標準化，對於一些熱門品種，港口庫存能夠達到交割標準的貨並不多。在基本面偏緊的情況下，易發生軟逼倉，這時再配合上現貨指數的操縱，期現貨相互強化，價格飆升。

報導也提到，最重要的是，按照當前的定價機制，礦山每年80%至90%的鐵礦石，是通過與大型鋼鐵企業簽訂長協的方式銷售的，這部分鐵礦石定量不定價。長協的價格主要以剩下約10%左右的現貨銷售價格決定，以當月累計量作為長協結算依據，所以鐵礦石的供應量多少、賣什麼品種、以什麼價格出售，主要由礦山決定。

這樣的定價機制，讓下游的鋼鐵企業缺乏議價能力。因此，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示，當前，鐵礦石定價機制不合理，這是鐵礦石價格大幅波動的原因之一，這不利於上下游長期健康發展，他呼籲供需雙方應研究、建立新的定價機制。

目前中國正在實現多元化進口目標，減少對單一國家進口依賴，現在減少進口澳洲大麥、紅酒等商品後，已快速找到法國、美國等替代國。至於鐵礦石方面，剛果擁有豐富礦產資源，掌握250億噸鐵礦儲量，在2019年時，中國曾向剛果進口超過2萬噸鐵礦石，雙方都在鐵礦產業上繼續深化合作的意向。

(中時新聞網)