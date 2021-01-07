苗栗市公所日前會同教育部體育署現地會勘，獲得中央核定1億元經費興建「全民運動館」，完善民眾運動場所。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所配合「前瞻基礎建設－充實全民運動環境計畫」，爭取設置「全民運動館」，獲教育部體育署核定1億元經費，將在苗農舊校區興建地下1層、地上4層室內運動場，讓民眾不管颳風下雨都有完善場域運動，培養健身運動習慣，更可作為體育賽事場地，帶動地方發展。

苗栗市中正路地段的國立苗栗農工舊校區，將興建全民運動館，讓民眾不管颳風下雨都有運動休閒的地方，苗栗市長邱鎮軍表示，期望透過全民運動館的興建，增進市民運動的動機與習慣，強健體魄，未來辦理體育賽事也可望帶動地方發展。

苗栗市公所預計以2億元經費興建地下1層、地上4層的全民運動館，初步規畫提供體適能、舞蹈、韻律、健身、羽球、桌球、籃球等運動空間，讓苗栗市以及鄰近鄉鎮的後龍、公館、頭屋、銅鑼等地居民，享有室內運動空間，但中央認定苗栗市人口不足15萬人，核定1億元經費興建。

苗栗市公所主任祕書邱宏宬表示，目前公所刻正辦理計畫修正，場館配置與規畫將滿足市民運動需求，提供優質安全的室內運動場地。

(中時 )