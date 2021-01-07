雲林縣政府持續追查虎尾溪染紅源頭，福懋公司強調僅色度超出規定。（雲林縣環保局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市福懋公司排放廢水染紅虎尾溪近5公里，7日雲林縣政府強調除重罰2000萬元並勒令相關製程停工，將持續追查汙染源頭，廢水檢驗10至14天出爐，若超標將另外開罰，福懋則表示排放的廢水僅色度超出規定，將全力配合環保局調查。

虎尾溪斗六市段6日被紅色廢水染成「紅色多瑙河」，雲林縣政府環保局往上游追溯約3公里，查出是福懋公司自放流口將紅色廢水排放到虎尾溪，立即進行採樣，現場還發現有2個不明貯槽，並有繞流排放廢汙水至放流池情形，明顯違反相關規定。

縣環保局長張喬維表示，該公司多年前曾2度違反水汙法規定，但此次汙染範圍非常大，另查有2個不明儲槽，所以依水汙法18條之1及第20條，重罰2000萬元並勒令相關製程停工，即日起禁止汙水再進儲槽，停工沒有期限，直到業者改善完成，並經環保局查驗合格才能復工。

福懋公司則發出聲明稿，表示公司自行檢測廢水排放水質，其SS、SOD、BOD、氨氮、水溫及H值均符合規定，惟在操作上有疏失，致色度超出規定範圍（規定為400、公司自行檢測為440），已立即改善，7日檢測為279，目前已遵照環保局規定，停止汙水進入RO回收系統的儲槽設施，待改善完成並經環保局查驗合格，再予以使用。

至於公司是否違反水汙染法18之1及20條規定，將再向環保局釐清敘明，本案對公司營運無重大影響。福懋公司將善盡維護環保責任，遵守環保法令規定，全力配合環保局調查，並盡速改善缺失。

(中時 )