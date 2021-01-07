郭彥甫近年投身藝術創作，7日搶看中正紀念堂「I LOVE BANKSY特展」，他曝將前往屏東美術館，舉辦個人畫展「過境練習」，去年父親節剛迎接兒子誕生的他特別感謝愛妻，「目前生活頻率很順，感謝我老婆，還讓我去屏東一周辦展，我本來還問她要不要去，她說我去也是在飯店」。

過去常在節目遇到的小甜甜當日剛好公布喜訊，郭彥甫被問到此事笑說：「最近很少跟人聯繫，雖然偶爾會跟其他人打籃球，但還是比較常跟藝術相關的人聯繫。」他的生日是12月31日，通常都會跟朋友一起吃飯，今年受疫情影響，待在家與老婆、兒子一起，愛妻還送上包包當生日禮物，讓他相當開心。

郭彥甫搶看BANKSY特展。（寬宏藝術提供）

郭彥甫的畫作，不僅曾登上法國羅浮宮卡爾賽廳展出，也多次到義、韓參展，從藝人跨足藝術家，也讓人看見他在各方面的努力。被問到街頭藝術家Banksy對自己的創作影響，他回答：「我的畫作多是思考未來與感受，過去一年國內外深受Covid-19影響不能出國，這次不用機票，就可一睹Banksy特展的神祕風采及其所締造的故事，相當興奮。」

(中時 )