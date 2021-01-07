經濟部長王美花（中）勘查雲林縣褒忠循環經濟產業園區，宣布預計今年底動工。（張朝欣攝）

經濟部長王美花7日南下雲林縣褒忠鄉，說明褒忠循環經濟產業園區進程，表示將以農業科技機械產業聚落為主軸，預計可引進產業人口數約3440人，產值為396億元，今年6月可望完成園區設置，12月動工開發並同時招商，推動雲林縣科技農業的發展。

王美花在工業局長呂正華、立委蘇治芬、褒忠鄉長陳建名等人陪同下，前往褒忠鄉萬聖爺廟旁舉行說明會，同時視查褒忠循環經濟產業園區預定地，上百名地方民眾到場，關心這個攸關褒忠鄉未來發展的重大建設。

王美花表示，為配合行政院推動循環經濟方案，經濟部工業局將在雲林縣褒忠鄉建構農業科技機械產業聚落，以99.25公頃為核心發展區，希望吸引回流的台商，以雲林在地的優勢農產業為基礎，讓農業科技產業的效益能外溢至周邊農地，進而打造農業循環示範區。

呂正華則勾勒產業園區的願景，指出未來褒忠產業園區將建構以能源、資源、水資源及燃料再利用的產業園區，初期建立循環經濟模式，帶動往後的第2期計畫，此產業園區與以往不同的是，在開發的同時就開放廠商登記審查，加速推行速度。

針對水資源日益匱乏，蘇治芬強調，褒忠產業園區產業製程的回收水，經高級設備處理後，可供給園區廠商使用，是肥水不落外人田，也可提高園區水資源的自給率，非常期待褒忠產業園區成為循環經濟的示範區。

(中時 )