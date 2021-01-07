老人使用手機情況日益普遍，成為犯罪集團容易下手的目標。（圖／新華社）

四川省攀枝花市最近破獲犯罪集團勾結手機製造商竊取民眾帳戶金錢案，至少有600萬支手機被植入木馬程式，並暗中自動扣款，涉案金額達人民幣4億元（約新台幣18億元），受害人以老年人為主，範圍遍及大陸31個省市自治區。

據《華西都市報》報導，四川省公安廳公佈了攀枝花公安機關在「淨網2020」專項行動中成功偵破非法控制電腦資訊系統案，打掉一個控制老年手機非法獲利的犯罪團夥，抓獲涉案人員25人，扣押安裝有木馬程式的手機2萬餘部。

報導說，該犯罪集團首先成立科技公司，再勾結不良手機製造商將木馬程式植入手機，食髓知味後自己成立手機生產公司，將植入木馬的手機專門銷售給老年族群。此類功能機一旦插卡使用，便會主動將手機號碼發送給犯罪團夥，並自動與犯罪團夥控制的後台伺服器聯網。

犯罪集團先勾結手機服務供應商，為受控制手機訂購短信、音樂等增值服務，手機在使用者在不知情的情況下自行發出扣費指令；二是通過被控制的手機為境外電信詐騙及賭博團夥提供發送詐騙短信、推廣短信以及截取驗證碼的服務。

報導說，該案受害人遍及31個省市區、涉及受害手機600餘萬部，涉案金額達4億元人民幣。

(中時新聞網)