冷氣團來襲，新北市中和警分局與警友會辦事處及各站站長緊急採購防寒暖包以及薑茶提供給同仁禦寒。（中和警分局提供）

冷氣團來襲，新北市中和警分局與警友會辦事處及各站站長緊急採購防寒暖包以及薑茶提供給同仁禦寒。（中和警分局提供）

冷氣團來襲，新北市中和警分局與警友會辦事處及各站站長緊急採購防寒暖包以及薑茶提供給同仁禦寒。（中和警分局提供）

冷氣團來襲，新北市中和警分局與警友會辦事處及各站站長緊急採購防寒暖包以及薑茶提供給同仁禦寒，實地走訪各派出所慰勤，對第一線執勤員警表達關切，也在這寒冷的天氣中，送上暖暖包及薑湯，溫暖執勤員警的身心。

中和警分局長李建廣常叮囑各級幹部，主動關心同仁，特別有心血管疾病史的第一線基層同仁更要注意保暖，同仁頂著寒風守護轄區治安，實在非常辛苦，特地準備禦寒的熱薑茶和防寒的暖暖包，讓同仁感受到分局這大家庭的溫暖。

(中時 )