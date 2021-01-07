天氣冷颼颼 警友會送禦寒物品溫暖基層警 18:232021/01/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 冷氣團來襲，新北市中和警分局與警友會辦事處及各站站長緊急採購防寒暖包以及薑茶提供給同仁禦寒。（中和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 冷氣團來襲，新北市中和警分局與警友會辦事處及各站站長緊急採購防寒暖包以及薑茶提供給同仁禦寒。（中和警分局提供） 冷氣團來襲，新北市中和警分局與警友會辦事處及各站站長緊急採購防寒暖包以及薑茶提供給同仁禦寒。（中和警分局提供） 冷氣團來襲，新北市中和警分局與警友會辦事處及各站站長緊急採購防寒暖包以及薑茶提供給同仁禦寒。（中和警分局提供） 冷氣團來襲，新北市中和警分局與警友會辦事處及各站站長緊急採購防寒暖包以及薑茶提供給同仁禦寒，實地走訪各派出所慰勤，對第一線執勤員警表達關切，也在這寒冷的天氣中，送上暖暖包及薑湯，溫暖執勤員警的身心。 中和警分局長李建廣常叮囑各級幹部，主動關心同仁，特別有心血管疾病史的第一線基層同仁更要注意保暖，同仁頂著寒風守護轄區治安，實在非常辛苦，特地準備禦寒的熱薑茶和防寒的暖暖包，讓同仁感受到分局這大家庭的溫暖。 新北鐵道馬4月熱鬧開跑 侯友宜：會以防疫優先 冷！寒流開始影響 今下午北部山區將有降雪機率 (中時 ) #同仁 #禦寒 #溫暖 #天氣 #警友會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台急凍 最強禦寒配備是啥？網大推穿這2件暖爆 22:102021/01/07 生活 急凍濕冷！北北基宜大雨、21縣市低溫 桃竹苗沿海體感-2度 05:092021/01/07 生活 北京氣溫降至-17.1℃ 打破21世紀以來最低紀錄 21:162021/01/07 兩岸 連6天超長寒潮襲台 急凍範圍擴大 21縣市發布低溫特報 16:372021/01/07 生活 女子步屨蹣跚牽車引警關心 田美警熱心助脫困 16:172021/01/07 社會 熊貓女外送員送餐遇橫禍 轎車高速追撞噴飛重落地 14:242021/01/07 社會 降雪7縣市出爐 專家：下午2點後下雪機率高 09:312021/01/07 生活 台南法院糾眾鬥毆 警大動作傳喚滋事分子約制 11:562021/01/07 社會 防疫停圍爐 福添福改送紅包福袋 04:102021/01/07 地方新聞 羽絨衣內搭什麼最暖？專家曝：這樣穿完全無效 10:542021/01/07 生活 鴨肉風暴房東也遭殃 店面遭檢舉違建將被限期拆除 19:022021/01/07 生活 社會熱門新聞 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 屏東輕航機疑「空間迷向」失事墜毀 教練乘客2人死亡 - 新聞 買麵女當街人車遭擄 搶匪要500只給400 爆笑對話曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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