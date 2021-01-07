電競與WFH需求強，美律（2439）宣布，12月營收為39.46億元，比2019同期大增63.65％，第四季營收上升至127.03億元、創下季營收歷史次高，年增率與季增率都高達24～25％左右，雖然表現亮麗，可是受到零組件缺貨影響，第四季營收未能如市場原先預期般，繳出超越2018年第四季所創下的歷史新高133.82億元的成績。

美律在先前法說會中預期，第四季非蘋陣營的TWS耳機將大量出貨，電競耳機也在兩大遊戲主機陣營新品上市帶動下，第四季需求強勁，而新款iPhone也將帶動揚聲器出貨比第三季成長，然而美律也預警，多項零組件缺貨、尤其是TWS耳機必備的藍牙晶片，將是第四季營收最大變數，市場因而預期，美律第四季營收不排除能再創歷史新高，只要零組件料況能配合。

美律10、11月都有40多億元的相對高水準，不過距離挑戰單季歷史新高的營收水準總是少了一點點，美律公布12月營收為39.46億元，則是最近4個月來營收首度低於40億元，不過比起2019年12月的低潮期，仍是大增63.65％，累積第四季營收為127.03億元。

美律上一個營運巔峰期發生在2018年時，營收主要動能來自於頭戴式耳機與iPhone用揚聲器，並在2018第四季營收創下133.82億元的歷史新高，2020下半年美律在TWS耳機與電競耳機加持下重新挑戰改寫第四季營收巔峰，雖然在零組件缺貨下沒能挑戰成功，可是也只差不到7億元就能追平紀錄。

(工商 )