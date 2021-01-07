黃沐妍（左）與林暉閔到霞海城隍廟求桃花，為戲造勢。（台北市電影委員會提供）

黃沐妍（小豬）與林暉閔7日為宣傳HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，到台北霞海城隍廟拜月老求桃花，希望在2021年演藝事業人緣爆棚、事業滿檔。小豬受訪時表示，自己是工作狂不急著結婚，爸爸也要她35歲後再嫁，「還說，你已經凍卵了，不用怕！」30歲的她透露，因為聽到好友韋汝說28歲時候的卵子最好，於是她28歲時就跑去凍卵，沒想到意外檢查出自己有「不孕症」。

小豬說，正常「AMH值」是2-5，結果她只有0.8，當時護理師還開玩笑說：「妳不用戴套，也不會懷孕喔！」她後來做了3次凍卵手術，花了近30萬，凍了20多顆卵，為將來生小孩預作準備，「想到自己35歲的樣子，一定會開心自己28歲時，做了這件事情！」農曆年前即將來臨，小豬以過來人建議有凍卵需求的女性，可善加利用春節年假，因為這時間會吃飽喝足，是凍卵最佳時間。

《戒指流浪記》最新劇情中「戒指」流浪到林暉閔手上，他因被誤認是色狼摸小豬屁股，第一場對手戲就被呼巴掌，而且打了快30次之多。開拍前，林暉閔說打到臉沒關係，小豬則說壓力超大，很怕打不好一直打，直呼對打巴掌有陰影。她回憶起當年在《全民大悶鍋》時，因為不敢打郭子乾一直打太輕，「後來偉忠哥衝上來示範，說要這樣才響亮、才能一次OK！郭哥也說對呀如果要一次完成，就要打真的，不然他也會一直被我打」。因此這次她打林暉閔一打下去，工作人員都驚呼：「哇！好響亮的巴掌！」整個捷運車廂都聽得到，她心想慘了，一定打得超級大力，自責到在一旁哭了起來。

被問有無遇到鹹豬手經驗？小豬說，幾年前她與閨蜜手勾手逛士林夜市，突然有一隻手碰觸他，她驚呼：「有人碰我的胸部！」當下驚呆了三秒，後來與朋友討論後決定息事寧人，因為擔心對方可能有凶器可能被攻擊，結果不到一星期就爆出新聞，士林夜市有變態狂一直在偷摸女生胸部。她還曾遇到粉絲想要與她自拍，結果一上前就把她給摟著，「很近，又緊靠在我身上，整個腰都被抱住」。

談到爛桃花經驗，小豬說，演藝圈很容易遇到那種會對你示好，有如中央空調般放很多線，她會觀察對方，「剛入行時受過傷，被劈腿過，當時只知道愛，不知道怎麼溝通」。小豬說，當時男友還直接承認「我就是劈腿，妳要怎麼樣」，當下，她還是認為自己很愛男方，看著窗外18層樓的風景，朋友們還緊張勸她不要想不開，不過她隔天就決定默默把對方給「刪除」。

小豬在《戒指流浪記》飾演模特兒，一心想要能夠大紅大紫，她回憶起未出道前，最多曾經同時兼三份工作，努力在27歲時存到人生第一桶金。她透露，國中時會幫忙同學訂便當、訂飲料，由於量大，所以跟老闆談買五送一，賺中間差價，一天能因此賺幾百元，考上大學後則跑去花店、火鍋店、補習班打工，後來因朋友的女友有一天身體不舒服，邀請她去車展代班，因緣際會下踏入Show girls的行列。《戒指流浪記》是她參與的第一部喜劇作品，讀劇本時覺得很刺激，故事剛開始就讓她笑出來，於是就帶著想挑戰能不能帶給觀眾喜感的心，努力爭取這個角色。

林暉閔說自己求桃花會先想求事業上的桃花，「前一段時間頻繁時間回家，看到父親整個頭髮都白了，爸爸有小酌習慣，喝到11點還是一尾活龍，但是有一天，突然就靠在椅子上對他說今天累了。」感受到爸爸瞬間老了，他因此希望自己事業有成，趕緊承擔起養家的責任。

(中時 )