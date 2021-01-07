打電話3天無人接 兒新竹趕回基隆驚見73歲老母已斷氣

第二波寒流來襲，基隆市中山區有一名73歲婦人6日晚上無預警猝死家中，宋婦兒子因多日未聯繫到母親，趕緊回到家中查看，驚見母親躺在床邊，已明顯沒有呼吸心跳，立即報警求助。

據了解，宋婦患有高血壓，曾中風過，其兒子住在新竹，平常與母親有聯絡習慣，但卻3天聯繫不到母親，驚覺不對勁，立即趕回基隆住家查看，發現母親已躺在床邊沒有呼吸心跳，一旁殘留嘔吐物，媳婦立即報警處理。

警方初步研判，宋婦可能因天冷引發心血管疾病致死，確切死因仍待檢方相驗釐清。

(中時新聞網)