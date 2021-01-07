美國聯準會(Fed)在去年3月前2周罕見連續將利率調至零利率，提早布局新冠疫情所帶來的經濟災難，事後不僅推出無上限寬鬆政策、購債計畫，並提出平均2%通膨率目標，維持美國經濟復甦力道。至於2021年經濟前景最大危機，投行摩根士丹利表示，就是通膨率超越Fed預期，可能停止購債計畫，加上4大因素影響，恐觸發美股大幅修正。

摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson發布今年首份《美國股票策略》研究報告提到，極端樂觀情緒與估值過高，這是股市出現重大修正訊號但未必發生的條件，市場撤回資金的時機已經成熟。報告指出，投資人應該考慮，美國公債10年期殖利率還是太低，雖然經濟成長對資產價值產生積極影響，但較低的長天期美債殖利率起到的作用還是很小。

Michael Wilson同時列出4大項潛在風險，包括喬治亞州2席參議員決選，美股去年第四季財報、監管機構與Fed對於加密貨幣市場的對策，以及各大基金部位調整，都可能讓美股出現變化。喬治亞州的決選目前預估由民主黨全數拿下，拜登政府將有完全執政優勢，讓科技巨頭反壟斷問題再起，但有機會激勵美國銀行業與汽車產業復甦。

將接任拜登政府的美國財政部長、前Fed主席葉倫（Janet Yellen）所支持的現代貨幣理論（MMT）政策和普遍基本收入（UBI）等計畫，代表Fed不太可能繼續控制貨幣流動速度，可能會替金融市場帶來新一波的波動。

報告提到，這輪新一波的牛市當中，投資人喜歡股票有上漲的前景，但應該準備好在利率追上其他資產市場的走勢前，迎來估值下修的可能性。如果修正真的到來，股市與其他資產可能整理一段時間，直到盈利追上這些資產價格。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要周三(6日)公告，經濟前景不確定性上升，FOMC決議將利率保持在接近零的水位。隨著新一波疫情到來，未來幾個月的經濟成長預料放緩，但新冠疫苗的積極消息仍可被視為有利中期經濟前景。

Fed也舉例一些市場面臨下修的風險事件，包括無法及時兌現的大規模財政支撐，新冠疫情所導致新一波鋒所措施，企業倒閉，以及更多的永久性失業，還有英國脫歐等議題。

(中時新聞網)