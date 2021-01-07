長輩抗議建商優先取得土地產權，7日拒絕政府拆除前履勘，輪椅長輩擋在住家前不肯離去。（張妍溱攝）

太平區新光里「番仔路庄」現今尚保留百年土角厝。（張妍溱攝）

台中市太平區新光里「番仔路庄」，現居44戶，包括3合院及百年土角厝、菸樓等多座台灣農村聚落早期建築；7日因政府拆除前履勘測量，150名住戶與民運人士聚集，阿公阿嬤在低溫寒風中喊：「拒搬遷、守護家園」，抗議財團介入，爭取文資保存。

「反拆遷、擋履勘」以人車阻擋，番仔路庄自救會成員拉白布條抗議，台中地方法院人員欲執行履勘測量，被住民抗議，大家以人龍方式包圍古厝阻擋，自救會長林秀芬說，財團優先住民取得土地所有權，僅地上權的居民提告，1審敗訴，與財團因土地產權纏訟40多年。

林秀芬指出，「番仔路庄」占地面積約2公頃，44戶居民的祖先百年前在此落地生根，很多阿公阿嬤一輩子的記憶都在這裡；80歲吳林滿阿嬤說，在此土生土長，被迫搬遷的命運，擔心到輾轉難眠。

不願搬遷，「番仔路庄」住民包圍在自家門前，誓言捍衛家園，行動不變的輪椅長輩加入抗議隊伍，87歲林蔡秀琴說，她嫁到「番仔路庄」居住60多年，若房子被拆除，擔心祖先牌位不知道要搬去哪。

抗議現場因聚集長輩愈來愈多，法院執行人員擔心發生衝突，決定履勘暫取消，宣布改期。番仔路庄自救會請大家參觀聚落，認識台灣早期珍貴的建築文化，吸引民眾拍照打卡，積極爭取文資保存，盼保住家園。

(中時 )