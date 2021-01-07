美國華府6日發生暴動，川普支持者史無前例地攻入國會山莊，試圖要阻止國會認證拜登勝選程序。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，再怎麼樣也想不到2020美國總統大選會走到今天這一地步。

根據華盛頓特區警察局長康提（Robert J. Contee）晚間表示，這場暴動目前已造成4人死亡，52人被捕。儘管鋼鐵川粉騷動於國會大廈之外，但國會依舊認證民主黨候選人拜登，以逾270票擊敗現任總統川普，成為美國第46任總統。拜登將於20日正式就職，成為白宮新主人。

游盈隆今在臉書指出，再怎麼樣也想不到2020美國總統大選會走到今天這一地步，國會被川粉強行闖入，副總統彭斯宣佈緊急撤離，國會兩院認證2020選舉人團投票結果似乎半途而廢。

他說，其實，1／6國會認證選舉人團投票結果，以及12／14選舉人團投票，都只是儀式性行為，不會改變選舉結果。2020美國總統大選在11月中旬各州開票確定拜登勝出後，就已實質結束了。

他表示，這場史無前例、在可怕的新冠肺炎疫情籠罩下的美國總統選舉，過程中衍生許多重大投票計票爭議，但到最後有關單位都宣稱沒有大量可確信的證據，最後卻在暴力衝突、人員傷亡中劃下休止符，對美國民主造成巨大傷害，令人不勝唏噓。

(中時 )