桃園市平鎮區文化國小創校邁入26年，校舍內積水嚴重，曾長出狀似「鐘乳石」的石灰柱，甚至影響視聽教室設備，市府教育局決議挹注3200萬修繕，一期工程在2019年順利結束，二期工程設計尚有法規、安全疑慮，校方現朝施作太陽能光電板方向進行，預計明年初能全數完工。

幾經風霜的文化國小，創校時所塗的防水層已減損不少，校長鄭惠欽表示，過往雨水時常沿著裂縫流到薰風、時雨、煦陽樓各樓層，造成電子設備遇水損壞；供學生通行的外梯除積水嚴重外，下雨時還會遭雨水噴濺，溼滑程度極高，看得校方心驚膽跳，深怕學生一不注意就不慎滑倒。

市議員楊家俍說，為改善校舍漏水問題，他會同教育局前往會勘後，市府決定挹注3200萬，將修繕工程分為兩期進行，一期主要增強教學大樓防滲漏能力，二期則為活動中心、辦公室等處，經調整施作方案後，工程有望在明年初完工，保障學子就學品質。

教育局指出，文化國小一期防水隔熱工程於2019年6月竣工、7月驗收完成，二期則因工程設計問題些許延宕，調整設計方案後，校方正評估改採種電方式設置太陽能光電板，包括連接兩大樓的空中廊道及視聽教室、活動中心等處，既符合隔熱、防水、環境健康等精神，也為校園永續做出示範。

(中時 )