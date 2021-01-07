共機空警500。國防部提供
共機空警500。國防部提供

空軍今天發布共機動態，共軍1架空警500機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控

CES線上開展 Mini LED電視來了 消毒機器人趴趴走
兩岸共打停擺 難查大陸製造商

(中時 )

#共機 #空軍 #西南空域 #發布 #動態