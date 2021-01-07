今1架共機進我西南空域 遭廣播驅離 18:332021/01/07 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機空警500。國防部提供 空軍今天發布共機動態，共軍1架空警500機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控 CES線上開展 Mini LED電視來了 消毒機器人趴趴走 兩岸共打停擺 難查大陸製造商 (中時 ) #共機 #空軍 #西南空域 #發布 #動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政軍對話 川普出絕招 04:102021/01/07 時論廣場 部落無毒耕作 醜醜生薑熱賣 04:102021/01/07 地方新聞 俄圖-160升級 解放軍期望引進 04:102021/01/07 焦點新聞 愛慕女室友羞開口 男大膽偷拍她入浴如廁半年自賞 10:332021/01/07 社會 自強號小年夜前一天至除夕17時車票 北往東售完 12:502021/01/07 生活 台中精機 開發中大型全電射出機 04:102021/01/07 產業．科技 工具機雙雄 接單暢旺可期 04:102021/01/07 證券．權證 共機出現次數 美陸台溫度指標 04:102021/01/07 焦點要聞 宏誠動力科技奈米鎢 渦輪車救星 04:102021/01/07 產業特刊 集中檢疫所釋2千房 1天2千元 04:102021/01/07 焦點要聞 福斯攜星宇 打造最高新車發表會 04:102021/01/07 產業．科技 政治熱門新聞 蘇貞昌偕陳時中、陳吉仲大啖台豬 游盈隆一句酸爆 - 政治 李遠哲挺萊豬又遭自己超時空打臉 宅神酸爆：說得沒錯 - 政治 律師喊進口萊豬沒強迫你吃 ？ 網友傻眼：藍寶堅尼又沒剁碎 - 政治 川粉強闖美國會 羅智強怒嗆民進黨：林九萬出來講啦 - 政治 蓬佩奧稱台為「自由中國」 張競戳破川普詭計：叫人不寒而慄 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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