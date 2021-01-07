橫跨桃園市平鎮區10里、大溪區8里的特高壓電塔桿地下化即將完成，市府養工處指出，為使市容景觀有所提升，和台電溝通過後，擇定大溪區松樹腳至平鎮區台66快速道路，先行解決沿線70座電塔桿林立問題，現已拆除67座，預計今年1月中旬能完成拆除作業，兼具美化市容及土地活化功能，還居民乾淨天際線。

桃園為全台電表成長最快的城市，起因於龍潭高原和林口頂湖2座超高壓變電所主要供給大台北地區，造成電塔林立，為推動高壓電塔地下化作業，桃市府與台電幾經溝通後，將小檜溪青埔等重畫區、主幹道、沿海防災等地列為主要推動區域。

工務局指出，平鎮至大溪松樹腳的特高壓電塔桿地下化工程，總經費9億元全由台電全額支出，線路總長達6.57公里，由於橫跨18個里，預計有8萬1000位居民受到影響，工程現已完成9成5，即將於1月中全數完成，完成後將可減少特高壓線路經過面積約32.85公頃，相當於50座足球場。

另外，工務局也說，自2015年所推動的電纜地下化工程，現已移除約1791公里長的電纜，地下化比率自過往的41.1％提升至48.99％，約移除約3205支電桿，無法立即電纜地下化的路段，則改以執行天空纜線清整方式處理，截至去年底，已清除廢棄纜線長度約99.58公里，未來將持續清除，提升沿線市容。

(中時 )