特展地點位於大嵙崁故事館及桃園市立圖書館康莊分館。（黃婉婷攝）

位於桃園市大溪區頭寮的林宅「梅鶴山莊」，曾為大溪前鎮長林熺達祖居，也是前新北市長朱立倫的外婆家，適逢農曆春節，林家族親將族人過往行春記憶化為文字，7日起至3月28日在大嵙崁故事館及桃園市立圖書館康莊分館舉辦「梅鶴山莊過新年」特展，邀民眾前來閱讀一部具現場感的頭寮開發故事。

梅鶴山莊建造於1869年，至今已有152年歷史，林家先祖林登雲在擔任大嵙崁租館管事時，借用古人林和靖「梅妻鶴子」的典故，完成宅邸的興建與命名。山莊建築結構設有二落四護龍與傳統木雕裝飾，飽含傳統特色，2004年被市府指定為歷史建築，桃市升格後也挹注經費分3期進行修復工程，預計今年8月完工，保存山莊原始風貌。

大嵙崁文教基金會鑒於年節將至，特以農曆春節為主題，舉辦「梅鶴山莊過新年」走讀梅鶴山莊與頭寮開發現場特展。族親林寶猜回憶，每年農曆初一天亮，3、40位族親就會穿戴新衣，朝氣十足前往土地公廟參拜，沿途道新年恭喜，那條路也成為記憶中的「行春小徑」，後人也將過往地貌、居民口述做成紀錄，邀請民眾走入時光長廊，前進頭寮「行春」。

基金會執行長李世民說，展覽旨在讓民眾了解林家、頭寮開發史，為讓觀者更有臨場感，也建議遊客觀展後跟著林家人腳步，前進頭寮「行春」探訪山水美景，同時也能走訪慈湖、大艽芎古道、水中土地公、富田農場等觀光名勝，來趟一日輕旅行，讓歷史不再只是枯燥文字，能變得更為立體。

(中時 )