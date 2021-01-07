新北市中和警分局自5日起規畫1周肇因防制執法勤務，主要以加強轄內巡查提升見警率及宣導交通安全，以有效防制車禍發生。（中和警分局提供）

連日下雨迄今，導致視線不佳，交通事故頻傳，經新北市警察局分析，主要肇事原因以闖紅燈、紅燈右轉、轉彎未依規定、未禮讓行人、行人違規穿越道路等項目居多，為防制事故發生，中和警分局自5日起規畫1周肇因防制執法勤務，主要以加強轄內巡查提升見警率及宣導交通安全，以有效防制車禍發生。

交通大隊指出，交岔路口車輛交織情況頻繁，隱藏許多危險，部分用路人常為搶快，疏未遵守號誌指示，常見在設有號誌管制路口因汽機車闖紅燈、搶黃燈或行人違規穿越道路而發生事故。

中和警分局表示，警方將在轄內易肇事路段針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、行人違規等肇事原因常見態樣之重點違規項目加強執法，藉由員警巡邏提升見警率防制事故發生，並廣泛運用、LED跑馬燈、社群媒體及社區治安座談會議等多元管道，持續加強宣導交通安全及注意事項。

中和警分局於2020年度獲得警察局防制交通事故績優單位，希望藉由執法及宣導兩大主軸，建立民眾路權觀念，以防制車禍發生與提升交通安全。

據統計，1月1日迄今，取締闖紅燈（含紅燈右轉）取締235件、轉彎未依規定111件、未禮讓行人8件、行人違規穿越道路34件。中和警分局將持續針對違規態樣加強執法及交通安全宣導，降低與防制肇事發生。

(中時 )