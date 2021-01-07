速食業者麥當勞明(8)日起到10日，連續3天不限時段，消費就送早安優惠券，可享多項優惠。(圖取自麥當勞官網)

下周二(12日)麥當勞加碼推出豬肉滿福堡買1送1限時優惠。(圖取自麥當勞官網)

為迎接新年到來，連鎖速食業者麥當勞表示，從明日(8)日起至10日連續3天，只要到店消費即可享有優惠券；優惠內容包含，早餐時段薯餅買1送1、全時段特選那堤買1送1等，此外，下周二(12日)再加碼，當日早上7點到10點推出「豬肉滿福堡買1送1」，每間餐廳限量100組。

一日之記在於晨，麥當勞表示，自明開始連續3天，只要消費者到店消費，不限金額即可享有「早安優惠券」，使用期限至1月26止，全台限量135萬張，優惠內容包括，早餐時段薯餅買1送1、免費送薯餅、全時段特選那堤買1送1、特選那堤免費送4塊麥克雞塊、飲料免費升級等，最多現省210元。

此外，麥當勞下周二(12日)加碼推出「早安加油日」活動優惠，只要於當天上午7點到10點，在麥當勞專屬櫃台領取號碼牌，即可享有豬肉滿福堡買1送1，每間餐廳限量100組。最後，麥當勞提醒「早安優惠券」為全台限量贈送，135萬張送完為止，兌換時間從1月8日到26日，但是歡樂送、自助點餐機、點心站或部份餐廳不適用此優惠券。

(中時新聞網)