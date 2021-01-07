朱延平、李行、王童、張世出席製片張華坤告別式。（粘耿豪攝）

喜翔、楊貴媚出席製片張華坤告別式。（粘耿豪攝）

張震出席製片張華坤告別式。（粘耿豪攝）

日星松嶋菜菜子致送花籃表達對張華坤的哀悼。（粘耿豪攝）

資深製片張華坤告別式7日舉行。（粘耿豪攝）

威尼斯影展金獅獎電影《悲情城市》知名製片張華坤上月26日因肺腺癌辭世，享壽67歲，告別式7日在台北市立第一殯儀館一館永愛廳舉行。被影人尊稱「坤哥」的他，縱橫電影製片界40餘年，提攜不少後進。今包括導演侯孝賢、李行、朱延平、王童、萬仁、林書宇、監製廖慶松、音效大師杜篤之、演員張世、張震、柯有倫、李立群、喜翔、高捷、楊貴媚、李烈、陳以文、段鈞豪、歌手趙傳和好友倪重華等人都出席，合作過《十億追殺令》的日星松嶋菜菜子、好友導演三池崇史、陳德森也致送花籃表達哀悼。

侯孝賢回憶和張華坤，「故事很長，他從很早很年輕就跟著我們了，我每部片幾乎都有他，他跟我很久了，第一部是哪部我忘了」，被問到兩人拍片印象最深刻的事，侯導表示，以前拍電影有很多「眉眉角角」要處理，我們都ok都能應付，「我們就是可以打架就打，不能打架就逃啊，意思是張華坤個性跟我很像。」他感嘆說：「沒想到他那麼早（離開），我都70幾了，你看我還都這樣（硬朗），他身體比較差。」

導演李行則說：「張華坤很小就跟我做道具助理，挨罵挨最多，他個性很剛烈，他太早歸天，很可惜，不然還可以為台灣電影做很多事情」。導演朱延平和張華坤是好朋友，但從未合作過，他說張華坤做日本片時雖曾抱怨做電影很難，「但他很熱情參與電影活動、很有鬥志，他是台灣電影的戰將」。

李立群和張華坤於71年就認識，「他來看我西餐廳秀，我們一見如故，他是這些年來最常聯繫的朋友之一，當然有很多歡樂和很多患難在一塊兒，我們過日子、交朋友的質量不一樣，累積出來的情感也就不一樣」。張震則說，跟張華坤認識很久，但沒有合作過，「之前有去探過班，印象最深刻是有一年過年去跟坤哥拜年，他還煎烏魚子給大家吃」。

高捷談到張華坤說：「他是最會拍電影的製片，我當初是坤哥引薦才開始演戲，他跟我親大哥是拜把，有一次我帶女生在西門町看電影，他給我名片，後來把我介紹給侯導」。他說張華坤就像自己親大哥，他拍片酬勞沒到位坤哥也會幫忙喬，「他一直很注意身體，還戒菸，但是發現時已經是第四期，去年一起吃飯還很硬朗、滿場笑聲」，他感慨：「很難過，希望他在那邊繼續開心做電影。」

張世則說：「坤哥是我生命中第一個經理人，當初送我的紅外套還在，你希望我的演藝生涯紅火。你說話的節奏清晰明確，鮮活生動，但心思細膩，甚至在表演的時候都會COPY你的樣子。在我生命中你是很重要的前輩， 在此和你致意， 你永遠都走在我們的前面，好走！」而歌手趙傳表示和張華坤是「君子之交」，「我們是在黑哥（柯受良）飛越黃河時認識的，成為好朋友。」

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